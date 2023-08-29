Україна опинилася у піковому періоді літньої спеки: показники термометрів перетнули позначки у 30 градусів і це у денний час практично призупиняє рух важкого автотранспорту на автомагістралях.

Розпечений до 70 градусів асфальт м’якшає і від великовагової техніки деформується. Покриття просідає під колесами не лише фур з напівпричепами чи причепами, але й звичайних вантажівок. Заподіяна дорозі шкода зростає пропорційно кількості техніки: більше важкої техніки – більше псується дорога.

Для запобігання пошкоджень асфальтового покриття й уникнення так званої колійності місцеві органи влади і дорожні служби забороняють рух великовагового транспорту. Виняток, як вказує "Дорожній адвокат", зроблено тільки для транспортних засобів, задіяних у перевезенні "небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці".

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Отож, молоковози, рефрижераторні фури, худобо-, птаховози під заборону не підпадають. Водії іншої великовагової техніки зобов’язані діяти відповідно до встановлених норм та правил, викладених п. 35 Порядку від 27.06.2007 №879. Там прописана процедура, за якою "рух великовагових транспортних засобів може бути тимчасово обмежено або заборонено у разі настання погодно-кліматичних умов".

Про настання такого обмеження зазвичай повідомляють дорожні знаки, на тлі яких подано зрозумілий температурний поріг, при досягненні якого рух великовагових вантажівок припиняється. За порушення вимог встановлених знаків на водія накладається штраф у розмірі 340 грн. (ч.1 ст.122 КУпАП).

Рішення про такі обмеження можуть приймати місцеві органи влади і вони обов’язкові до виконання водіями великовагових транспортних засобів, незалежно від регіону чи країни їх реєстрації. Фото: Служба автомобільних доріг Запорізької області

Також можуть бути постійні температурні обмеження на рух при температурі вище +28 С°. Ця норма поширюється на всі транспортні засоби фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь від 7 тонн.

Такі обмеження не передбачають обов’язкового додаткового встановлення дорожніх знаків. Якщо водій порушив правила проїзду великоваговим транспортом, то з нього можуть стягнути штраф у розмірі 510 грн. (ст. 132-1 КУпАП). Не виключено затримання автомобіля (ст. 265-2 КУпАП).

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Однак, наголошує "Дорожній адвокат", тут діє певна процедура фіксації адміністративного порушення. Зокрема, точно зафіксована довколишня температура. Також має встановлюватися фактична вага транспортного засобу. Вона може бути підтверджена товарно-транспортною накладною чи зважуванням у пункті габаритно-вагового контролю.

Отож, порада водіям: слідкуйте за температурою поза кабіною вашої вантажівки. Якщо там пекло, то краще перечекайте десь у тіні дерев. Так і себе від штрафів відведете, і дорожнє покриття від ушкоджень вбережете.