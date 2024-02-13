Франция приостанавливает программу субсидирования так называемого "социального лизинга" электромобилей на 2024 год ровно через четыре месяца со дня принятия из-за неожиданного наплыва заявителей.

22 октября стартовала программа для жителей Франции с целью предоставления помощи по новой программе "социального лизинга" в размере 100 евро в месяц для водителей с низкими доходами.

Чтобы получить право на участие в программе, жители Франции должны иметь годовой доход не более 15 400 евро, проезжать более 8 000 км в год и проживать на расстоянии не менее 15 км от места работы. Те, кто соответствует требованиям, могут воспользоваться преимуществами трехлетней аренды с возможностью приобретения своего электромобиля после этого. Договор также покрывает расходы на страхование и аннулирование в случае смерти, инвалидности или безработицы.

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Франция изначально предусмотрела в бюджете 1,5 миллиарда евро для субсидирования 20 000 арендных соглашений в этом году. Однако количество граждан Франции, которые подали заявку на программу субсидирования электромобилей, оказалось неожиданно большим. Это сначала заставило чиновников немного расширить программу. Однако затем по сообщению Reuters, правительство Франции объявило, что уже планирует приостановить программу "социального лизинга".

В отличие от Model 3, Tesla Model Y имеет право на участие во французской программе субсидирования электромобилей. Фото: Tesla

В дополнение к аренде, правительство Франции также предлагает жителям денежные стимулы от 5000 до 7000 евро, чтобы граждане покупали электрические авто. Чтобы эти электромобили могли претендовать на обе программы субсидий во Франции, они должны соответствовать определенным ограничениям по количеству углерода, произведенного во время их производства и доставки. Также дисквалифицируют электромобили китайского производства.

Сейчас соответствуют требованиям Fiat 500e, Peugeot E-208 и Tesla Model Y. А вот Model 3 – нет.