Франція призупиняє програму субсидування так званого "соціального лізингу" електромобілів на 2024 рік рівно через чотири місяці від дня прийняття через неочікуваний наплив заявників.

22 жовтня стартувала програма для жителів Франції з метою надання допомоги по новій програмі "соціального лізингу" у розмірі 100 євро на місяць для водіїв з низькими доходами.

Щоб отримати право на участь у програмі, жителі Франції повинні мати річний дохід не більше 15 400 євро, проїжджати понад 8 000 км на рік і проживати на відстані не менше 15 км від місця роботи. Ті, хто відповідає вимогам, можуть скористатися перевагами трирічної оренди з можливістю придбання свого електромобіля після цього. Договір також покриває витрати на страхування та анулювання у випадку смерті, інвалідності або безробіття.

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Франція спочатку передбачила в бюджеті 1,5 мільярда євро для субсидування 20 000 орендних угод цього року. Однак кількість громадян Франції, які подали заявку на програму субсидування електромобілів, виявилось неочікувано великою. Це спочатку змусило чиновників трохи розширити програму. Однак потім за повідомленням Reuters, уряд Франції оголосив, що вже планує призупинити програму "соціального лізингу".

На відміну від Model 3, Tesla Model Y має право на участь у французькій програмі субсидування електромобілів. Фото: Tesla

На додаток до оренди, уряд Франції також пропонує жителям грошові стимули від 5000 до 7000 євро, щоб громадяни купували електричні авто. Щоб ці електромобілі могли претендувати на обидві програми субсидій у Франції, вони повинні відповідати певним обмеженням щодо кількості вуглецю, виробленого під час їх виробництва та доставлення. Також дискваліфіковують електромобілі китайського виробництва.

Наразі відповідають вимогам Fiat 500e, Peugeot E-208 і Tesla Model Y. А ось Model 3 – ні.