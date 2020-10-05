Сотни автомобилей в пригороде столицы нарушают Правила дорожного движения в надежде быстрее преодолеть железнодорожный переезд.

Переезд в городе Вишневом вблизи Киева очень проблемный. Его закрывают надолго, из-за чего образуются огромные пробки. Водители, чтобы быстрее проехать этот объект, нарушают правила дорожного движения. Ездят по встречной полосе, подрезают, проезжают по двум полосам, на красный свет и тому подобное. Между тем, водители даже не знают элементарных правил проезда железнодорожных переездов.

Команда "Останови Лося" провела рейд на переезде в Вишневом и встретилась с инженером, который порекомендовал пути ее решения.

Напомним, что Кличко рассказал о предстоящих ремонтах дорог в Киеве.