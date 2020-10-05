Сотні автомобілів в передмісті столиці порушують Правила дорожнього руху в надії швидше подолати залізничний переїзд.

Переїзд в місті Вишневому поблизу Києва дуже проблемний. Його закривають надовго, через що утворюються величезні затори. Водії, щоб швидше проїхати цей об'єкт, порушують правила дорожнього руху. Їздять зустрічною смугою, підрізають, проїжджають двома смугами, на червоне світло тощо. Між тим, водії навіть не знають елементарних правил проїзду залізничних переїздів.

Команда "Зупини Лося" провела рейд на переїзді у Вишневому та зустрілась з інженером, який порекомендував шляхи її вирішення.

Нагадаємо, що Кличко розповів про майбутні ремонти доріг в Києві.