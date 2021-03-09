К счастью, водитель остался жив.

8 марта в Киеве на ул. Академика Заболотного напротив ТЦ "Атмосфера" водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и вылетел на отбойник. Железная рейка прошла через переднюю часть машины, салон и вышла в багажнике. К счастью, водителя почти не задело – у него только ранена нога.

Железный отбойник в форме рельсы уже не впервые становится причиной повреждений автомобиля, а порой даже человеческих жертв.

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