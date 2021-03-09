На щастя, водій залишився живим.

8 Березня в Києві на вул. Академіка Заболотного навпроти ТЦ "Атмосфера" водій Porsche Cayenne не впорався з керуванням та вилетів на відбійник. Залізна рейка пройшла через передню частину машину, салон та вийшла аж в багажнику. На щастя, водія майже не зачепило – у нього лише поранена нога.

Залізний відбійник у формі рейки вже не вперше стає причиною пошкоджень автомобіля, а деколи навіть людських жертв.

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