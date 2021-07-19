На днях в Киеве прошел слет автомобилей ЗАЗ. Одной из его звезд стала необычная желто-синяя "Таврия". Удивительно, но у автомобиля немецкие номера.

ЗАЗ-1102 на бляхах действительно приехал из Германии. Владеют ею коллекционеры Ирина Денис и Бернд Гартманн из города Ханенбах, более того, и у них есть еще и “Запорожец”. Познакомились они в Украине, а в 2009 году поженились.

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“Таврию” пара специально окрасила в цвета украинского флага, а на номере автомобиля указали год обретения независимости. На хэтчбеке Ирина и Бернд активно путешествуют и участвуют в различных автошоу.