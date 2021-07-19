Днями в Києві пройшов зліт автомобілів ЗАЗ. Однією з його зірок стала незвичайна жовто-синя Таврія. Дивно, але у авто німецькі номера.

ЗАЗ-1102 на бляхах дійсно приїхав з Німеччини. Володіють нею колекціонери Ірина Денис та Бернд Гартманн з міста Ханенбах і у них є ще і “Запорожець”. Познайомилися вони в Україні, а в 2009 році одружилися.

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Таврію пара спеціально офарбила в кольори українського прапора, а на номері авто вказали рік набуття незалежності. На хетчбеку Ірина і Бернд активно подорожують і беруть участь в різних автошоу.