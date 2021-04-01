Певица Граймс разделяет взгляды и мечты своего мужа и даже готова переселиться на Марс навсегда.

Гендиректор Tesla и SpaceX не скрывает, что надеется проложить путь к колонизации Марса, сделав космические полеты более доступными, более частыми и менее затратными, с помощью ракеты Starship. Когда “Звездный корабль” вылетит на Марс, Граймс будет там с первыми колонизаторами.

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В настоящее время прототипы Starship испытываются в Бока-Чика в Техасе. Разработчики надеются, что они смогут приземлиться, совершить маневр опрокидывания и затем приземлиться вертикально. SN11 стартовал на днях, и в отличие от предшественника SN10, он взорвался непосредственно перед или во время посадки.

Жена Илона Маска заявила, что с нетерпением ждет возможности переселиться на Марс, когда ей будет 50 лет. На самом деле 38-летняя певица даже “готова умереть с красной грязью Марса под моими ногами”, – как сказано в подписи к импровизированной фотосессии в Starbase в Техасе, откуда взлетел SN11.

“Придется тяжело работать физически до самой смерти, но, надеемся, это может измениться”, – добавила она.