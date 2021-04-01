Співачка Граймс розділяє погляди і мрії свого чоловіка і навіть готова переселитись на Марс назавжди.

Гендиректор Tesla і SpaceX не приховує, що сподівається прокласти шлях до колонізації Марса, зробивши космічні польоти більш доступними, частішими та менш затратними, за допомогою ракети Starship. Коли “Зоряний корабель” вилетить на Марс, Граймс буде там із першими колонізаторами.

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В даний час прототипи Starship випробовуються в Бока-Чика в Техасі. Розробники сподіваються, що вони зможуть приземлитися, зробити маневр перекидання і потім приземлитися вертикально. SN11 стартував днями, і на відміну від попередника SN10, він вибухнув безпосередньо перед або під час посадки.

Дружина Ілона Маска заявила, що з нетерпінням чекає на можливість переселитись на Марс, коли їй буде 50 років. Насправді 38-річна співачка навіть “готова померти з червоним брудом Марса під моїми ногами”, – як сказано в підписі до імпровізованої фотосесії в Starbase в Техасі, звідки злетів SN11.

“Доведеться важко працювати фізично до самої смерті, але, сподіваємось, це може змінитися”, – додала вона.