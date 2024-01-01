Женевский автосалон "умер от короновируса"

Организаторы мероприятия официально объявили, что автосалон больше не будет проводиться в Швейцарии “из-за постоянных вызовов отрасли и конкуренции”. Так, через 119 лет существования Женевский автосалон умер.

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С начала паники вокруг COVID-19 более четырех лет назад выставка столкнулась с серьезными трудностями. Из-за ограничений, которые вводили европейские власти, были отменены шоу в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах. Когда автошоу вернулось в 2024 году, лишь несколько автопроизводителей согласились принять в нем участие. В 2023 году организаторы начали новое шоу в Катаре, которое имело успех и будет продолжаться. Очередной автосалон пройдет в ноябре 2025 года.

Справка

В 1905 году в Женеве состоялся первый автосалон. На этом знаковом событии на выставочной площадке дебютировали некоторые из самых известных автомобилей отрасли. Jaguar E-Type, Porsche 917 и Audi Quattro. Lamborghini предварительно представила Countach на презентации концептуального автомобиля LP500, а более десяти лет назад здесь состоялся дебют Ferrari LaFerrari.