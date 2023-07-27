В этом году историческое автошоу будет проходить не в Швейцарии, а на Ближнем Востоке в Дохе, столице Катара.

Организаторы Женевского международного автосалона, уже неофициально именуемого Катарским автосалоном, объявили дату – автомобильное мероприятие состоится с 5 по 14 октября. На этом форуме будет сразу десять премьер.

Ожидается, что три десятка известных мировых брендов покажут свои самые новые и интересные автомобили. Полный список организаторы выставки еще не озвучили, об этом сообщат где-то в августе или даже сентябре.

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Напомним, пандемия COVID-19 заставила отложить самое престижное мировое мероприятие и позже его было решено перенести в Дох. Однако уже назревают планы вернуть автосалон в Женеву в 2024 году.

"Подготовка к первому автосалону в Катаре нарастает, осталось всего несколько месяцев. Мы на пути к тому, чтобы сделать это мероприятие новым автосалоном наивысшего уровня для Ближнего Востока, захватывающего автомобильную промышленность Востока и Запада. Один из наших экспонентов принимал участие во всех Женевских автосалонах с 1924 года и с таким же энтузиазмом присоединился к нам в Дохе", - сказал генеральный директор Женевского международного автосалона Сандро Мескита.

В Катаре будет интересно, но уже вызревают планы к 100-летию выставки вернуть автосалон в Женеву. Фото: Сarbuzz

Женевский автосалон стал одним из ведущих автомобильных событий в мире, и производители часто выбирают его для демонстрации увлекательных суперкаров и спортивных автомобилей. Недавние прекрасные новинки будут у Toyota GR Supra, Lamborghini Huracan Evo и нескольких тюнингованных автомобилей от Brabus и Mansory.

Уже известно, что шоу на Катаре начнется с эксклюзивной церемонии открытия 5 октября. Планируется, что GIMS Qatar приурочен к Гран-при Катару в этом году, который состоится с 6 по 8 октября. Помимо презентации новых автомобилей, в Национальном музее Катара пройдет форум, посвященный будущему автомобильному дизайну. Также планируется дискуссионная платформа о внедорожном опыте.

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В следующем году GIMS отметит свое 100-летие как международная выставка. Автосалон в Женеве ориентировочно пройдет с 26 февраля по 3 марта и будет посвящен развитию мобильности.

"Женева – это отличный случай в этот особый юбилей показать, куда движется отрасль в следующем столетии. Это будет платформа для демонстрации исключительных исследований и разработок, проводимых компаниями по всему миру", – добавил Сандро Мескита.