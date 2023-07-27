Цього року історичне автошоу проходитиме не у Швейцарії, а на Близькому Сході в Досі, столиці Катару.

Організатори Женевського міжнародного автосалону, що вже неофіційно іменують Катарським автосалоном, оголосили дату – автомобільний захід відбудеться з 5 до 14 жовтня. На цьому форумі буде відразу десять прем’єр.

Очікується, що три десятки відомих світових брендів покажуть свої найновіші та найцікавіші автомобілі. Повного списку організатори виставки ще не озвучили, про це повідомлять десь у серпні чи навіть вересні.

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Нагадаємо, пандемія COVID-19 змусила відкласти найпрестижніший світовий захід і пізніше його було вирішено перенести до Доху. Однак вже назрівають плани повернути автосалон до Женеви у 2024 році.

"Підготовка до першого автосалону в Катарі наростає, залишилося всього кілька місяців. Ми на шляху до того, щоб зробити цей захід новим автосалоном найвищого рівня для Близького Сходу, що захоплює автомобільну промисловість Сходу та Заходу. Один із наших експонентів брав участь у всіх Женевських автосалонах з 1924 року і з таким же ентузіазмом приєднався до нас у Досі", — сказав генеральний директор Женевського міжнародного автосалону Сандро Мескіта.

У Катарі буде цікаво, але вже визрівають плани до 100-річчя виставки повернути автосалон у Женеву. Фото: Сarbuzz

Женевський автосалон став однією з провідних автомобільних подій у світі, і виробники часто вибирають його для демонстрації захоплюючих суперкарів та спортивних автомобілів. Нещодавні чудові новинки включають Toyota GR Supra, Lamborghini Huracan Evo і кілька тюнінгованих автомобілів від Brabus і Mansory.

Уже відомо, що шоу у Катарі розпочнеться з ексклюзивної церемонії відкриття 5 жовтня. Планується, що GIMS Qatar приурочено до Гран-прі Катару цього року, який має відбутися з 6 по 8 жовтня. Окрім презентації нових автомобілів, у Національному музеї Катару пройде форум, присвячений майбутньому автомобільного дизайну. Також планується дискусійна платформа про позашляховий досвід.

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Наступного року GIMS відзначить своє 100-річчя як міжнародна виставка. Автосалон у Женеві орієнтовно пройде з 26 лютого по 3 березня та буде присвячений розвитку мобільності.

"Женева — це чудова нагода у цей особливий ювілей показати, куди рухається галузь у наступному столітті. Це буде платформа для демонстрації виняткових досліджень та розробок, які проводять компанії у всьому світі", — додав Сандро Мескіта.