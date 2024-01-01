Женевський автосалон "помер від короновірусу"

Організатори заходу офіційно оголосили, що автосалон більше не буде проводитись у Швейцарії “через постійні виклики галузі та конкуренцію”. Так, через 119 років існування Женевський автосалон помер.

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З початку паніки навколо COVID-19 понад чотири роки тому виставка зіткнулася з серйозними труднощами. Через обмеження, які вводила європейська влада, були скасовані шоу в 2020, 2021, 2022 і 2023 роках. Коли автошоу повернулося у 2024 році, лише кілька автовиробників погодились прийняти у ньому участь. У 2023 році організатори розпочали нове шоу в Катарі, яке мало успіх та буде продовжуватись. Черговий автосалон пройде в листопаді 2025 року.

Довідка

У 1905 році в Женеві відбувся перший автосалон. На цій знаковій події на виставковому майданчику дебютували деякі з найвідоміших автомобілів галузі. Jaguar E-Type, Porsche 917 і Audi Quattro. Lamborghini попередньо представила Countach на презентації концептуального автомобіля LP500, а понад десять років тому тут відбувся дебют Ferrari LaFerrari.