Причем больше, чем она пыталась отсудить – 250 тысяч долларов.

Судья отклонил претензии владелицы разбитого спорткара Aston Martin DB9 о том, что кузовной магазин пытался ее обмануть. Женщине было назначено заплатить более 330 тысяч канадских долларов (около 250 тысяч долларов США).

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Трехлетняя юридическая битва между Джессикой Лю, владелицей разбитой Aston Martin DB9, и автосалоном MCL Motor Cars и мастерской Burrard Autostrasse закончилась приговором против истца. Теперь владелица должна заплатить почти вдвое больше стоимости ее машины.

Джессика Лю разбила свой Aston Martin DB9 2014 года выпуска (в то время авто стоило около 200 тысяч долларов США) в декабре 2015 года и увезла поврежденный автомобиль на СТО Burrard Autostrasse. Ремонт повреждений специалисты оценили в 85–132 тысячи канадских долларов (от 65–100 тысяч в долларах США), поскольку автомобиль получил структурные повреждения. Лю заплатила залог в размере 50 тысяч долларов (38 тысяч долларов США), но отказалась выплатить оставшуюся сумму, подав взамен иск против автосалона и СТО.

В своем иске Лю утверждала, что сотрудники воспользовались ее плохим знанием английского языка и решили, что она богаче, чем есть на самом деле, а затем вступили в заговор против нее, нарушая условия договора купли-продажи.

Поскольку владелица не забрала машину, мастерская Burrard Autostrasse хранила Aston Martin DB9 в собственном помещении, взимая плату за парковку по 200 канадских долларов на день.

В своем судебном иске Лю требовала в качестве компенсации 300 тысяч канадских долларов (226 тысяч долларов США), отметив, что она получила длинный список травм, включая депрессию и тревогу, расстройства сна и даже низкую самооценку, среди прочего.

Решая дело, судья Верховного суда Нитья Иер установил, что никаких доказательств и никакого правового основания для требований Лю не было. Судья обязал Лю оплатить не только текущие расходы на ремонт и сбор за хранение авто в помещении, которые составляют около 330 тысяч долларов США (250 тысяч долларов США), но также оплатить судебные издержки компании Burrard.

"Примечательно, что более 97 тысяч долларов США от этой суммы – это стоимость деталей, приобретенных Burrard у Aston Martin для проведения ремонта. Стоимость труда мастерской составляла около 12 тысяч долларов, или чуть менее 9% от общей суммы счета-фактуры. При этом истица требовала возмещения ущерба за различные повреждения и путешествия в Китай и из Китая, а также стоимость нового автомобиля, 300 тысяч долларов и увеличенные расходы. Ни одно из переданных мне доказательств не дает оснований для удовлетворения ее требований”, – прокомментировал приговор судья Иер.

Фото: Aston Martin DB9 / Aston Martin