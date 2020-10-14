Если дерево упало на автомобиль и нанесло материальный ущерб можно попробовать добиться компенсации, но украинские суды не всегда удовлетворяют такие иски.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 761/15111/18, в котором исследовал вопрос возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате падения дерева на автомобиль.

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Обстоятельства дела

Гражданка Украины обратилась в суд с иском в институт технической теплофизики Национальной академии наук Украины о возмещении имущественного ущерба в размере 300 595,20 грн, причиненного в результате падения дерева возле Института, который является балансодержателем земельного участка, в связи с чем повреждено принадлежащий ей на праве собственности автомобиль марки “Mitsubishi”.

Решением Шевченковского районного суда города Киева иск удовлетворен. Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что балансодержателем земельного участка является ответчик, осуществляющий содержание зеленых насаждений, и ущерб нанесен именно по вине ответчика.

Постановлением Киевского апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым в удовлетворении иска отказано.

Постановление апелляционного суда мотивировано тем, что материалы дела не содержат доказательств вины ответчика в совершении вреда истцу, в том числе доказательств того, что падение дерева произошло вследствие невыполнения ответчиком мероприятий по благоустройству, а потому отсутствуют правовые основания для возмещения ответчиком истцу стоимости поврежденного имущества.

Вывод Верховного Суда

Судьи ВС напомнили, что согласно пункту 3.1.4 Правил благоустройства города Киева, принятых решением Киевского городского совета № 1051/1051 от 25 декабря 2008 года, содержание и благоустройство территорий, предприятий, учреждений, организаций и приусадебных участков граждан, придомовых территорий многоквартирных и малоэтажных жилых домов, относящихся к ним зданий и сооружений проводится собственником или балансодержателем этого дома или предприятием, учреждением, организацией, с которыми балансодержателями заключены соответствующие договоры на содержание и благоустройство придомовых территорий.

Согласно пункту 5.2 Правил, балансодержатель обеспечивает надлежащее содержание и своевременный ремонт объекта благоустройства собственными силами или может на конкурсной основе привлекать другие предприятия, учреждения, организации, используя для этого средства, предусмотренные владельцем объекта.

Ответственными за сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход за ними на объектах благоустройства государственной или коммунальной собственности является балансодержатели этих объектов (пункт 5.5 Правил).

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Судами предыдущих инстанций установлено, что событие, в результате которого был поврежден автомобиль истца, состоялось в Шевченковском районе г. Киева и содержанию зеленых насаждений по этому адресу осуществляется Институтом.

ВС отметил, что обязательства о возмещении вреда возникает при следующих условиях: наличие вреда; противоправность поведения лица, причинившего вред; наличие причинной связи между противоправным поведением лица, причинившего вред, и ее результатом – вредом; вина лица, причинившего вред.

Согласно части второй статьи 1166 ГК Украины лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине. Таким образом, законодателем установлена ​​презумпция вины причинителя вреда, и именно он должен доказать, что вред причинен не по его вине.

Непреодолимая сила – это действие чрезвычайной ситуации техногенного, природного или экологического характера, которая делает невозможным предоставление соответствующей услуги в соответствии с условиями договора.

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Отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции установил, что ответчик своевременно выполнил мероприятия по благоустройству и не имел на своей территории поврежденных деревьев, а причиной падения дерева на автомобиль были порывы ветра, согласно акту от 18 декабря 2017 года, правильно исходил из недоказанности вины института в причинении ущерба истцу и отсутствии причинной связи между вредом и неправомерными действиями ответчика и оснований возложения на ответчика гражданско-правовой ответственности.

При таких обстоятельствах истцом опровергнуты доказательства, предоставленные ответчиком о том, что падение дерева произошло в результате порыва ветра и не связано с ненадлежащим исполнением ответчиком мероприятий благоустройства. Итак, истцом не доказано, что имущественный вред, которому она подверглась в связи с падением дерева на автомобиль, причиненный в результате противоправных действий или бездействия Института, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для возмещения истцу вреда.