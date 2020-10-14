Якщо дерево впало на автомобіль та нанесло матеріальну шкоду можна спробувати домогтись компенсації, але українські суди не завжди задовольняють такі позови.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув справу № 761/15111/18, в якій досліджував питання відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок падіння дерева на автомобіль.

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Обставини справи

Громадянка України звернулася до суду з позовом до інституту технічної теплофізики Національної академії наук України про відшкодування майнової шкоди у розмірі 300 595,20 грн, завданої внаслідок падіння дерева біля Інституту, який є балансоутримувачем земельної ділянки, у зв`язку з чим пошкоджено належний їй на праві власності автомобіль марки «Mitsubishi».

Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва позов задоволено. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив із того, що балансоутримувачем земельної ділянки є відповідач, який здійснює утримання зелених насаджень, та шкоду завдано саме з вини відповідача.

Постановою Київського апеляційного суду рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що матеріали справи не містять доказів вини відповідача у вчиненні шкоди позивачу, зокрема й доказів того, що падіння дерева відбулося внаслідок невиконання відповідачем заходів з благоустрою, а тому відсутні правові підстави для відшкодування відповідачем позивачу вартості пошкодженого майна.

Висновок Верховного Суду

Судді ВС нагадали, що згідно з пунктом 3.1.4 Правил благоустрою міста Києва, прийнятих рішенням Київської міської ради № 1051/1051 від 25 грудня 2008 року, утримання та благоустрій територій, підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

Згідно з пунктом 5.2 Правил, балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об`єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати інші підприємства, установи, організації, використовуючи для цього кошти, передбачені власником об`єкта.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними на об`єктах благоустрою державної чи комунальної власності є балансоутримувачі цих об`єктів (пункт 5.5 Правил).

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Судами попередніх інстанцій встановлено, що подія, внаслідок якої було пошкоджено автомобіль позивача, відбулась у Шевченківському районі м. Києва і утримання зелених насаджень за цією адресою здійснюється Інститутом.

ВС зауважив, що зобов`язання про відшкодування шкоди виникає за таких умов: наявність шкоди; протиправність поведінки особи, яка завдала шкоди; наявність причинного зв`язку між протиправною поведінкою особи, яка завдала шкоди, та її результатом – шкодою; вина особи, яка завдала шкоди.

Відповідно до частини другої статті 1166 ЦК України особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкоду завдано не з її вини. Таким чином, законодавцем встановлена презумпція вини заподіювача шкоди, та саме він повинен довести, що шкоду завдано не з його вини.

Непереборна сила – це дія надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору.

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Відмовляючи у задоволенні позову, суд апеляційної інстанції встановивши, що відповідач вчасно виконав заходи з благоустрою і не мав на своїй території пошкоджених дерев, а причиною падіння дерева на автомобіль були пориви вітру, згідно з актом від 18 грудня 2017 року, правильно виходив із недоведеності вини Інституту у завданні шкоди позивачу та відсутності причинного зв`язку між шкодою і неправомірними діями відповідача та підстав покладення на відповідача цивільно-правової відповідальності.

За таких обставин позивачем не спростовані доказі, надані відповідачем про те, що падіння дерева відбулось внаслідок пориву вітру і не пов’язане з неналежним виконанням відповідачем заходів благоустрою. Отже, позивачем не доведено, що майнова шкода, якої вона зазнала у зв’язку з падінням дерева на автомобіль, завдана внаслідок протиправних дій або бездіяльності Інституту, а тому суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про відсутність правових підстав для відшкодування позивачу шкоди.