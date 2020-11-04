Причому більше, ніж вона намагалась відсудити – 250 тисяч доларів.

Суддя відхилив претензії власниці розбитого спорткара Aston Martin DB9 про те, що кузовний магазин намагався її обдурити. Жінці було призначено заплатити більше 330 000 канадських доларів (близько 250 000 доларів США).

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Трирічна юридична битва між Джессікою Лю, власницею розбитої Aston Martin DB9 та автосалоном MCL Motor Cars і майстернею Burrard Autostrasse закінчилася вироком проти позивача. Тепер власниця повинна заплатити майже вдвічі більше вартості її машини.

Джессіка Лю розбила свій Aston Martin DB9 2014 року випуску (на той час авто коштувало близько 200 000 доларів США) у грудні 2015 року та відвезла пошкоджений автомобіль на СТО Burrard Autostrasse. Ремонт пошкоджень спеціалісти оцінили у 85-132 тисячі канадських доларів (від 65-100 тисяч у доларах США), оскільки автомобіль зазнав структурних пошкоджень. Лю заплатила заставу в розмірі 50 000 доларів (38 000 доларів США), але відмовився виплатити решту суми, подавши натомість позов проти автосалону та СТО.

У своєму позові Лю стверджувала, що співробітники скористалися її поганим знанням англійської мови та вирішили, що вона заможніша, ніж є насправді, а відтак вступили у змову проти неї, порушуючи умови договору купівлі-продажу.

Оскільки власниця не забрала машину, майстерня Burrard Autostrasse зберігала Aston Martin DB9 у власному приміщенні, стягуючи плату за паркування по 200 канадських доларів на день.

У своєму судовому позові Лю вимагала в якості компенсації 300 000 канадських доларів (226 000 доларів США), зазначивши, що вона отримала довгий перелік ушкоджень, включаючи депресію та тривогу, розлади сну і навіть низьку самооцінку, серед іншого.

Вирішуючи справу, Суддя Верховного суду Нітья Ієр встановив, що жодних доказів і жодної правової підстави для вимог Лю не було. Суддя зобов’язав Лю сплатити не лише неоплачені витрати на ремонт та збір за зберігання авто у приміщенні, які складають близько 330 000 доларів США (250 000 доларів США), але також сплатити судові витрати компанії Burrard.

“Примітно, що понад 97 000 доларів США від цієї суми – це вартість деталей, придбаних Burrard у Aston Martin для проведення ремонту. Вартість праці майстерні становила близько 12 000 доларів, або трохи менше 9% від загальної суми рахунку-фактури. При цьому позивачка вимагала відшкодування збитків за різні ушкодження та подорожі до Китаю та з Китаю, а також вартість нового автомобіля, 300 000 доларів та збільшені витрати. Жоден з переданих мені доказів не дає підстав для задоволення її вимог”, – прокоментував вирок суддя Ієр.

Фото: Aston Martin DB9 / Aston Martin