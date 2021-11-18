Тяжелый тягач не просто разбил седан, а "сложил" легковую машину вдвое, да еще и оказался сверху. Но водительница получила минимальные травмы и даже сумела самостоятельно выбраться из искореженной машины. Глядя на фото, трудно представить, как можно было выжить в машине, которая оказалась под грузовиком.

Во время аварии на мосту через реку в штате Вашингтон, тягач с прицепом столкнулся с легковым автомобилем Nissan Altima 2015 года выпуска, за рулем которого была 46-летняя женщина. Водительница не только пережила это бедствие, она получила лишь легкие травмы.

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Патрульные сообщили The Seattle Times, что легковой автомобиль женщины только выехал на участок дороги, где была замедлена скорость движения. Грузовик, который двигался за ним, не успел затормозить вовремя и столкнулся с седаном. В результате легковую машину смяло так, что почти сложило пополам. При этом тягач оказался на вершине этой кучи лома. А внутри находилась женщина.

Фото: жуткая авария обошлась без пострадавших / Trooper Rocky Oliphan

На основании фотографий было бы трудно предположить, что внутри красной груды металла мог бы остаться целым человек, но когда тягач подняли с легкового авто, женщина смогла выбраться самостоятельно. По словам представителя полиции, она сообщила, что чувствует лишь незначительную боль в груди и голове, но ее все равно доставили в больницу для обследования.

Фото: водительница выбралась из красного седана с минимальными повреждениями / Trooper Rocky Oliphan