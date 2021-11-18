Важкий тягач не просто розтрощив седан, а "склав" легкову машину вдвоє та ще й опинився зверху. Але водійка отримала мінімальні травми й навіть зуміла самостійно вибратись з понівеченої автівки. Дивлячись на фото, важко уявити, як можна було вижити у машині, яка опинилась під вантажівкою.

Під час аварії на мосту через річку у штаті Вашингтон, тягач з причепом зіткнувся з легковим автомобілем Nissan Altima 2015 року випуску, за кермом якого була 46-річна жінка. Водійка не лише пережила це лихо, вона отримала лише легкі травми.

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Патрульні повідомили The Seattle Times, що легковий автомобіль жінки щойно виїхав на ділянку дороги, де була сповільнена швидкість руху. Вантажівка, що рухалась за нею, не встигла загальмувати вчасно та зіткнулась із седаном. В результаті легкову автівку зім’яло так, що майже склало навпіл. При цьому тягач опинився на вершині цієї купи брухту. А всередині знаходилась жінка.

Фото: карколомна аварія обійшлась без постраждалих / Trooper Rocky Oliphan

На підставі фотографій було б важко припустити, що всередині червоної купи металу могла б залишитись цілою людина, але коли тягач підняли з легкового авто, жінка змогла вилізти самостійно. За словами речника поліції, вона повідомила, що відчувала лише незначний біль у грудях і голові, але її все одно доправили до лікарні для обстеження.

Фото: водійка вибралась з червоного седана з мінімальними ушкодженнями / Trooper Rocky Oliphan