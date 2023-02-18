Результат эксперимента неудачен, причем как для женщины, так и для машины. К счастью, ребенок не пострадал.

Многие сталкивались с такой ситуацией: вы паркуете свою машину в общественном месте, а когда возвращаетесь, то соседняя машина припаркована так близко от вас, что вы не можете открыть дверь.

Такая ситуация имеет несколько выходов, но одна женщина из Флориды выбрала самую плохую для себя и своего автомобиля.

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Инцидент произошел в среду вечером. На видео с камер наблюдения, опубликованном полицией в Нью-Порт-Ричи, штат Флорида, видно, как 40-летняя женщина через водительское окно рассказывает ребенку, как уехать. Наверное, женщина не смогла залезть на водительское место через пассажирскую дверь или багажник, это за нее сделал ребенок.

Да, ребенок поднял водительское сиденье, чтобы добраться до педалей. Но ничто не заменит опыт, и тренинги не сработали – Kia Sorento ускоряется с места, увлекая за собой женщину. По словам полиции, автомобиль врезался в здание и нанес "значительные повреждения".

Ребенок не пострадал; нет ни слова о том, пострадала ли женщина, но ей еще повезло, что ее не раздавило между автомобилями. Женщина обвиняется в плохом отношении к ребенку и допущении к управлению автомобилем несанкционированного лица.