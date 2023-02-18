Результат експерименту невдалий, причому як для жінки, так і для машини. На щастя, дитина не постраждала.

Багато хто стикався з такою ситуацією: ви паркуєте свою машину в громадському місці, а коли повертаєтеся, то сусідня машина припаркована так близько від вас, що ви не можете відкрити двері.

Така ситуація має кілька виходів, але одна жінка з Флориди обрала найгіршу для себе та свого авто.

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Інцидент стався в середу ввечері. На відео з камер спостереження, опублікованому поліцією в Нью-Порт-Річі, штат Флорида, видно, як 40-річна жінка через вікно водія розповідає дитині, як виїхати. Напевне жінка не змогла залізти на водійське місце через пасажирські двері чи багажник, це за неї зробила дитина.

Так, дитина підняла водійське сидіння, щоб дістатися до педалей. Але ніщо не замінить досвід, і тренінги не спрацювали — Kia Sorento прискорюється з місця, тягнучи за собою жінку. За словами поліції, автомобіль врізався в будівлю та завдав "значних пошкоджень".

Дитина не постраждала; немає жодного слова про те, чи постраждала жінка, але їй ще пощастило, що її не розчавило між автомобілями. Жінку звинувачують у поганому ставленні до дитини та допущенні до керування автомобілем несанкціонованої особи.