Женщина разбила свой Chevrolet Corvette из-за тапочек, застрявших в педалях

Как сообщает Carscoops, ДТП произошло 22 марта, поскольку водитель потеряла контроль над своим Corvette 2003 года выпуска. Автомобиль соскочил на бордюр и врезался в окрашенную переднюю часть здания.

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В результате автомобиль получил значительные повреждения. Данных о том, с какой скоростью двигался спорткар до аварии нет. Низкокачественные фотографии показывают, что капот Corvette согнут, а передняя часть модели разбита. Возможно, радиатор и двигатель V8 также повреждены.

Разговаривая с местной газетой Leader, капитан полиции Эврики Майкл Вергес заявил, что женщину доставили на лечение из-за незначительных травм, а затем отпустили.

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“Когда мы с ней разговаривали, она сказала, что не знает, что произошло, ее машина просто слетела. Когда ее проверяли парамедики, полицейские заглянули в машину. Они заметили, что на ней не было обуви. Ее шлепанцы застряли под педалью. Мы не совсем уверены, как это все произошло, но это было очень быстро”, - сказал Вергес.