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Женщина разбила свой Chevrolet Corvette из-за тапочек, застрявших в педалях

Владелица красного Chevrolette Corvette разбила свой спорткар о стену в Эврике, штат Миссури (США). Водитель не получила значительных травм, но полиция обнаружила, что причиной аварии стал тапок, зажавший педаль газа.
Владелица Chevrolet Corvette врезалась в стену из-за обуви, которая зажала педали - Auto24

ФОТО: Колаж Carscoops|

Фото с места происшествия

Даниил Северенчук
logo7 апреля, 19:00
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Как сообщает Carscoops, ДТП произошло 22 марта, поскольку водитель потеряла контроль над своим Corvette 2003 года выпуска. Автомобиль соскочил на бордюр и врезался в окрашенную переднюю часть здания.

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В результате автомобиль получил значительные повреждения. Данных о том, с какой скоростью двигался спорткар до аварии нет. Низкокачественные фотографии показывают, что капот Corvette согнут, а передняя часть модели разбита. Возможно, радиатор и двигатель V8 также повреждены.

Разговаривая с местной газетой Leader, капитан полиции Эврики Майкл Вергес заявил, что женщину доставили на лечение из-за незначительных травм, а затем отпустили.

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“Когда мы с ней разговаривали, она сказала, что не знает, что произошло, ее машина просто слетела. Когда ее проверяли парамедики, полицейские заглянули в машину. Они заметили, что на ней не было обуви. Ее шлепанцы застряли под педалью. Мы не совсем уверены, как это все произошло, но это было очень быстро”, - сказал Вергес.

#ДТП #Фото #Aвтофанаты #Новости #Chevrolet