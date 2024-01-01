Жінка розбила свій Chevrolet Corvette через тапки, що застряли в педалях

Як повідомляє Carscoops, ДТП сталося 22 березня, оскільки водійка втратила контроль над своїм Corvette 2003 року випуску. Автомобіль зіскочив на бордюр і врізався в пофарбовану передню частину будівлі.

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В результаті автомобіль зазнав значних пошкоджень. Даних про те, з якою швидкістю рухався спорткар до аварії, немає. Низькоякісні фотографії показують, що капот Corvette зігнутий, а передня частина моделі розтрощена. Можливо, радіатор та двигун V8 також ушкоджені.

Розмовляючи з місцевою газетою Leader, капітан поліції Еврики Майкл Вергес заявив, що жінку доставили на лікування через незначні травми, а потім відпустили.

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“Коли ми з нею розмовляли, вона сказала, що не знає, що сталося, її машина просто злетіла. Коли її перевіряли парамедики, поліцейські заглянули в машину. Вони помітили, що на ній не було взуття. Її шльопанці застрягли під педаллю. Ми не зовсім впевнені, як це все сталося, але це було дуже швидко”, — сказав Вергес.