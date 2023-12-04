Третьего декабря по улицам Ивано-Франковска прошла необычная колонна легковушек с флагами и плакатами: уже в третий раз участницы акции проводят такое мероприятие в знак благодарности защитникам и для сбора средств на их поддержку.

Колонна машин разных марок прошла от Мемориального сквера на улице Мельника до Аллеи Славы городского кладбища, охватив маршрутом основные транспортные артерии областного центра.

Как отмечает местное издание "Репортер", так участницы мероприятия выразили благодарность украинской армии и напомнили жителям и гостям города о значении добровольных пожертвований на нужды ВСУ.

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"На этот раз в автопробег вышло 18 автомобилей, но участниц было втрое больше, поскольку не все семьи воинов ВСУ и вдовы павших защитников имеют автомобили, но изъявили желание принять участие в этом проекте", – рассказывает соорганизатор акции, председатель общественного объединения "Жена воина" Татьяна Фреишин.

Колонны шли с плакатами "Благодарны ВСУ", "Поблагодари ВСУ донатом" и им подобными. В нынешнем мероприятии женщины помогали закрыть сбор на авто для бойцов из 54 ОМБР, где служит муж участницы автопробега Ольги Павлюк. Деньги собирают с августа, осталось добрать 30 000 гривен.

"Мой муж служит на Донецком направлении. Это уже второй автомобиль, на который мы собираем деньги. Первый сгорел после прилета ракеты. Нужно собрать 100 тысяч, есть только 70 тысяч. Машину уже выбрали в Запорожье. Осталось только дособирать и заплатить за нее. Машина ребятам очень нужна для выполнения боевых задач, подвоз боеприпасов, даже вывоз раненых", – говорит Ольга Павлюк.

Своим мероприятием женщины города накануне праздника Вооруженных Сил Украины (6 декабря) напомнили жителям города, что лучшая благодарность – это поддержка донатами сборов на дроны, машины, амуницию, провизию, медикаменты и многое другое.

Фото: Pravda.if.ua (г. Ивано-Франковск)