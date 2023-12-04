Третього грудня вулицями Івано-Франківська пройшла незвична колона легковиків з прапорами та плакатами: вже втретє учасниці акції проводять такий захід у знак вдячності захисникам та задля збору коштів на їх підтримку.

Колона машин різних марок пройшла від Меморіального скверу на вулиці Мельника до Алеї Слава міського кладовища, охопивши маршрутом основні транспортні артерії обласного центру.

Як зазначає місцевий часопис "Репортер", так учасниці заходу висловили вдячність українському війську і нагадали жителям та гостям міста про значення добровільних пожертв на потреби ЗСУ.

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"Цього разу в автопробіг вийшло 18 автівок, але учасниць було втричі більше, оскільки не всі родини воїнів ЗСУ та вдови полеглих захисників мають автомобілі, але виявили бажання взяти участь у цьому проєкті", – розповідає співорганізатор акції, голова громадського об’єднання "Дружина воїна" Тетяна Фреїшин.

Колони йшли з плакатами "Вдячні ЗСУ", "Подякуй ЗСУ донатом", "Задонать ЗСУ" та їм подібними. У нинішньому заході жінки допомагали закрити збір на авто для бійців з 54 ОМБР, де служить чоловік учасниці автопробігу Ольги Павлюк. Гроші збирають із серпня, залишилося добрати 30 000 гривень.

"Мій чоловік служить на Донецькому напрямку. Це вже другий автомобіль, на який ми збираємо гроші. Перший згорів після прильоту ракети. Потрібно зібрати 100 тисяч, є лише 70 тисяч. Автівку вже вибрали у Запоріжжі. Залишилося лише дозбирати й заплатити за неї. Машина хлопцям дуже потрібна для виконання бойових завдань, підвезення боєприпасів, навіть вивезення поранених", – говорить Ольга Павлюк.

Своїм заходом жінки міста напередодні свята Збройних Сил України (6 грудня) нагадали мешканцям міста, що найкраща подяка – це підтримка донатами зборів на дрони, машини, амуніцію, провізію, медикаменти та ще багато чого.

Фото: Pravda.if.ua (м. Івано-Франківськ)