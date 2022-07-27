Об этом отчитывается местная прокуратура по результатам работы 5 месяцев 2022 года.

У жителей Полтавской области были изъяты одиннадцать трофейных танков и две боевые бронированные машины. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура Полтавскому облсовету по итогам пяти месяцев работы в 2022 году.

В частности, в отчете прокуратуры говорится: “Начато 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, в суд передано 47 обвинительных актов. Из незаконного оборота изъято 158 единиц огнестрельного оружия, в том числе 64 пистолета, 20 карабинов и винтовок, 46 единиц автоматического оружия, 8 пулеметов, 3 обреза охотничьих ружей, 4 ручные гранатометы, 2 танка, 2 танка. гранаты и около 7 тыс. патронов”.

Напомним, какую трофейную технику ВСУ захватили у рашистов