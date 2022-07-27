Про це звітує місцева прокуратура за результатами роботи 5 місяців 2022 року.

У мешканців Полтавської області було вилучено одинадцять трофейних танків та дві бойові броньовані машини. Про це звітує Полтавська обласна прокуратура Полтавській облраді за підсумками п’яти місяців роботи у 2022 році.

Зокрема, у звіті прокуратури йдеться: “Розпочато 92 кримінальні провадження за фактами незаконного придбання та зберігання зброї, до суду передано 47 обвинувальних актів. З незаконного обігу вилучено 158 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок, 46 одиниць автоматичної зброї, 8 кулеметів, 3 обрізи мисливських рушниць, 4 ручні гранатомети, 11 танків, 2 бойові броньовані машини, 222 одиниці боєприпасів, 54 гранати та майже 7 тис. патронів”.

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