Зима очень близка, уже ночью ниже 0! Пришло время подготовить не только себя к холодной поре, но и своего верного железного коня. Турецкий бренд Lassa позаботился о том, чтобы вы могли получить безопасную и выносливую "обувь" для автомобиля.
Напомним: торговая марка Lassa является собственностью компании Brisa. Производитель занимает 6-ую позицию в Европе по объемам продаж. «Фишка» продукции Lassa – прочность и большой пробег. В результате удается добиться выдающегося соотношения цены/качества. Благодаря доступности покрышек бренд составляет конкуренцию более именитым представителям рынка.
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Высокое качество продукции – не просто слова. Благодаря высокому классу шин их экспортируют на рынки 30 стран мира. Шинам присвоены следующие сертификаты: ISO 9000:2001, ISO 14001, ISO/TS 16949:2002, TÜV SÜD.
Покрышки Lassa производятся на «умном» заводе. Его отличительной чертой является полная автоматизация производства, которая исключает риск человеческой ошибки. Производитель тесно сотрудничает с компанией Bridgestone, что дает возможность выпускать высококачественные продукты. Производитель предлагает автолюбителям современные решения для движения по зимним дорогам: шины Iceways2 и Snoways 4. Рассмотрим их особенности.
Snoways 4
Хороший выбор для «легковушки», новинка в линейке Lassa. Шины подходят для движения по снегу, обледенелой поверхности и дождевой воде.
Залог безопасности – строение протектора. Через центральную зону проходит широкое ребро, состоящее из среднеразмерных блоков. Элементы имеют V-образное расположение, что гарантирует быстрый отвод жидкости. Протектор шины покрыт ламелями, которые минимизируют риск скольжения или пробуксовки.
Преимущества Snoways 4:
- улучшенные тормозные качества при движении по снегу и воде;
- пониженный уровень шума;
- повышенная жесткость блоков, которая гарантирует шинам долговечность;
- улучшен комфорт;
- улучшенная защита от аквапланинга.
Iceways 2
Шины, предназначены для легковых автомобилей. Iceways 2 обеспечивают отличную проходимость по заснеженным и мокрым дорогам. Рисунок протектора направленный и разделен на две симметричные зоны центральным ребром, с продольными водоотводящими канавками. Жидкость практически моментально отталкивается от резины, что гарантирует хорошее сцепление и великолепную управляемость.
Преимущества Iceways 2:
- защита от сплэшпланнинга (скольжение по снежной «каше»);
- надежный контакт с дорожным покрытием;
- пониженный уровень шума;
- улучшенная защита от механических повреждений;
- увеличенный эксплуатационный срок.
Iceways 2 – это выносливые покрышки, которые призваны гарантировать безопасность водителю и пассажирам во время движения по заснеженным дорогам. Отличный вариант для владельца легкового авто.
Обе модели, несомненно, достойны внимания. Приобрести их можно у компании «Аскания Авто», официального представителя торговой марки Lassa в Украине. Ищите подробности на сайте: ascania-shina.com.