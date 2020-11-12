09:01, 12 ноября 0

Зима очень близка, уже ночью ниже 0! Пришло время подготовить не только себя к холодной поре, но и своего верного железного коня. Турецкий бренд Lassa позаботился о том, чтобы вы могли получить безопасную и выносливую "обувь" для автомобиля.

Напомним: торговая марка Lassa является собственностью компании Brisa. Производитель занимает 6-ую позицию в Европе по объемам продаж. «Фишка» продукции Lassa – прочность и большой пробег. В результате удается добиться выдающегося соотношения цены/качества. Благодаря доступности покрышек бренд составляет конкуренцию более именитым представителям рынка.

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Высокое качество продукции – не просто слова. Благодаря высокому классу шин их экспортируют на рынки 30 стран мира. Шинам присвоены следующие сертификаты: ISO 9000:2001, ISO 14001, ISO/TS 16949:2002, TÜV SÜD.

Покрышки Lassa производятся на «умном» заводе. Его отличительной чертой является полная автоматизация производства, которая исключает риск человеческой ошибки. Производитель тесно сотрудничает с компанией Bridgestone, что дает возможность выпускать высококачественные продукты. Производитель предлагает автолюбителям современные решения для движения по зимним дорогам: шины Iceways2 и Snoways 4. Рассмотрим их особенности.

Snoways 4

Хороший выбор для «легковушки», новинка в линейке Lassa. Шины подходят для движения по снегу, обледенелой поверхности и дождевой воде.

Залог безопасности – строение протектора. Через центральную зону проходит широкое ребро, состоящее из среднеразмерных блоков. Элементы имеют V-образное расположение, что гарантирует быстрый отвод жидкости. Протектор шины покрыт ламелями, которые минимизируют риск скольжения или пробуксовки.

Преимущества Snoways 4:

улучшенные тормозные качества при движении по снегу и воде;

пониженный уровень шума;

повышенная жесткость блоков, которая гарантирует шинам долговечность;

улучшен комфорт;

улучшенная защита от аквапланинга.

Iceways 2

Шины, предназначены для легковых автомобилей. Iceways 2 обеспечивают отличную проходимость по заснеженным и мокрым дорогам. Рисунок протектора направленный и разделен на две симметричные зоны центральным ребром, с продольными водоотводящими канавками. Жидкость практически моментально отталкивается от резины, что гарантирует хорошее сцепление и великолепную управляемость.





Преимущества Iceways 2:

защита от сплэшпланнинга (скольжение по снежной «каше»);

надежный контакт с дорожным покрытием;

пониженный уровень шума;

улучшенная защита от механических повреждений;

увеличенный эксплуатационный срок.

Iceways 2 – это выносливые покрышки, которые призваны гарантировать безопасность водителю и пассажирам во время движения по заснеженным дорогам. Отличный вариант для владельца легкового авто.

Обе модели, несомненно, достойны внимания. Приобрести их можно у компании «Аскания Авто», официального представителя торговой марки Lassa в Украине. Ищите подробности на сайте: ascania-shina.com.

С шинами Lassa – смело брось вызов зиме.