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Зима вже близько, вже вночі нижче 0! Прийшов час підготувати не тільки себе до холодної пори, але і свого вірного залізного коня. Турецький бренд Lassa подбав про те, щоб ви могли отримати безпечне і витривале "взуття" для автомобіля.

Торгова марка Lassa є власністю компанії Brisa. Виробник займає 6-у позицію в Європі за обсягами продажів. "Фішка" продукції Lassa – міцність і великий пробіг. В результаті вдається домогтися видатного співвідношення ціни та якості. Завдяки доступності покришок бренд становить конкуренцію більш іменитим представникам ринку.

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Висока якість продукції – не просто слова. Завдяки високому класу шин їх експортують на ринки 30 країн світу. Шинам присвоєні такі сертифікати: ISO 9000: 2001, ISO 14001, ISO / TS 16949: 2002, TÜV SÜD.

Покришки Lassa виробляються на "розумному" заводі. Його відмінною рисою є повна автоматизація виробництва, яка виключає ризик людської помилки. Виробник тісно співпрацює з компанією Bridgestone, що дає можливість випускати високоякісні продукти. Виробник пропонує автолюбителям сучасні рішення для руху зимовими дорогами: шини Iceways2 і Snoways 4. Розглянемо їх особливості.

Snoways 4

Хороший вибір для легкового авто, новинка в лінійці Lassa. Шини підходять для руху снігом, кризі та мокрому асфальту.

Запорука безпеки – малюнок протектора. Через центральну зону проходить широке ребро, що складається з середньорозмірних блоків. Елементи мають V-подібне розташування, що гарантує швидке відведення рідини. Протектор шини покритий ламелями, які мінімізують ризик ковзання або пробуксовки.

Переваги Snoways 4:

поліпшені гальмівні якості під час руху снігом і по воді;

знижений рівень шуму;

підвищена жорсткість блоків, яка гарантує шинам довговічність;

поліпшений комфорт;

поліпшений захист від аквапланінгу.

Iceways 2

Шини, призначені для легкових автомобілів. Iceways 2 забезпечують відмінну прохідність засніженими і мокрими дорогами. Малюнок протектора спрямований і розділений на дві симетричні зони центральним ребром, із поздовжніми водовідвідними канавками. Рідина практично моментально відштовхується від гуми, що гарантує хороше зчеплення і чудову керованість.





Переваги Iceways 2:

захист від сплешпленінгу (ковзання по сніговій "каші");

надійний контакт з дорожнім покриттям;

знижений рівень шуму;

поліпшений захист від механічних пошкоджень;

збільшений експлуатаційний термін.

Iceways 2 – це витривалі покришки, які покликані гарантувати безпеку водію і пасажирам під час руху засніженими дорогами. Відмінний варіант для власника легкового авто.

Обидві моделі, безсумнівно, варті уваги. Придбати їх можна у компанії "Асканія Авто", офіційного представника торгової марки Lassa в Україні. Шукайте подробиці на сайті: ascania-shina.com.

З шинами Lassa – сміливо кинь виклик зимі.