Многие из автовладельцев предпочитают делать сезонную смену шин самостоятельно. Но в этом деле есть несколько проблем и тонкостей, которые могут свести на нет всю выгоду от самостоятельности при переобувании.

Экономия времени и денег – это главное, ради чего автовладельцы заводят второй комплект дисков для сезонной резины. Мол, имея всегда смонтированные с дисками шины, можно не стоять в очередях на шиномонтаже, а переобуться самостоятельно, при том именно тогда, когда будет реально надо. Тем не менее, в этом деле нужен если не опыт, то знания. Которыми “Авто24” готов поделиться с читателями.

Затягивать колесные болты надо штатным ключом и от руки. Владелец машины на фото поленился помыть колеса перед заменой и весной будет иметь дело с прошлогодней грязью

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Самые типичные ошибки при замене колес

Нехитрая операция по замене колес для неопытного мастера таит в себе возможности для ошибок.

Неправильно выбранное место. Площадка для замены колес должна быть как можно ближе к горизонтальной – иначе машина может упасть с домкрата.

Не подперли колеса. Даже на безупречно горизонтальной площадке надо непременно подпирать два колеса на стороне, противоположной той, где происходит замена колеса. В крайнем случае подпирают одно колесо, противоположное по диагонали тому, которое заменяется. Если этим правилом пренебречь, поднятая машина почти обязательно подвинется назад или вперед и упадет с домкрата. Желательно использовать не кирпичи, а клиновидные подпорки, которые не ускользнут и не отодвинутся от колеса.

При демонтаже колеса с использованием домкрата непременно надо подпирать колеса с противоположного борта. Кирпич – не самый лучший вариант

Неправильно установленный домкрат. Чтобы домкрат не упал – вместе с машиной, конечно, – его надо устанавливать так, чтобы вектор его действия был направлен строго вверх, а не с уклоном в сторону передка или кормы машины. Поверхность под нижней опорой подъемника должна быть твердой и ровной. Когда почва слабая, можно использовать прочную дощечку. Если автомобиль вывешен на домкрате, но быстро снять одно колесо и установить другое почему-то не получается, надо на время дополнительных работ установить под машину надежную опору – приготовьте ее заранее.

Установка на авто поврежденных шин. “Грыжа”, дисбаланс, погнутый диск, гвоздь, засевший в протекторе – все еще может оказаться в колесах, которые вы вытащили из гаража и самостоятельно устанавливаете на машину. Получается, что мастера на пункте шиномонтажа при перестановке шины на диске автоматически проверяют ровность сложенного колеса – параметры биения в двух плоскостях. Если второй комплект шин имеет собственные диски и колеса меняются в сборе, клиент может попросить прокрутить их для контроля на балансировочном станке. Но в собственном гараже такой возможности нет, поэтому придется тщательно осматривать каждое колесо.

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Сорванная резьба. В кругах неопытных сервисменов почему-то считается, что чем сильнее затянуть болт или гайку, тем лучше. Между тем, на все резьбовые соединения в автомобиле имеются нормированные усилия затяжки. Конечно, вряд ли у вас будет под рукой динамометрический ключ, но ногой затягивать “балонник” точно не надо – даже если сорвать резьбу вам не удастся, проблему на следующий сезон вы точно создадите.

Затягивать колесные болты (гайки) с помощью продолжателя нельзя. А вот откручивать – да

Ржавчина на месте посадки колеса. Довольно часто место на ступице, куда “садится” колесный диск, покрывается ржавчиной, что усложняет последующее снятие колеса. Поэтому, сняв колесо, это место следует очистить от ржавчины. Если под рукой есть графитная смазка, можно растереть ее небольшое количество (именно небольшое!) по ржавой поверхности. Но имейте в виду, что попадание смазки на колодки, диск или в барабан приведет к потере эффективности тормозов.

Самый серьезный недостаток самостоятельного переобувания – невозможность доподлинно проверить состояние колес, которые вы устанавливаете на машину. Поэтому именно во время переобувания остается сделать лишь визуальный осмотр. Но чтобы колеса на авто таки были исправными, можно посоветовать завезти свободный комплект шин для проверки на шиномонтаж посередине сезона, когда там не бывает очередей.

Центральный выступ ступицы, куда насаживается центральное отверстие диска, надо очистить от следов ржавчины

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Так, в процедуре замены одного колеса в сборе другим нет ничего сложного. Но имейте в виду, что некоторые манипуляции с колесами нуждаются в физической силе и могут утомить нетренированного водителя. Тем более, когда колесо не одно, а четыре, и тем более, когда это – не 13-дюймовые колесики “Ланоса”, а широкие “катки” мощного кроссовера. Поэтому учтите этот нюанс, когда вам придет в голову переобувать автомобиль самостоятельно.

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