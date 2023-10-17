Полицейские установили нарушителей, повредивших восемь автомобилей в Киеве.

Накануне фигуранты на улице употребляли алкоголь и шумно себя вели, и получили замечания от жильца дома. В ответ молодые люди разбили стекло его автомобиля, разрисовали его и намеренно повредили еще семь припаркованных рядом авто.

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В Оболонское управление полиции обратился гражданин и сообщил, что обнаружил разбитое стекло и разрисованный краской свой автомобиль и еще семь автомобилей на улице Автозаводской. Для документирования преступления прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе отработки информации полицейские установили, что к преступлению причастны двое жителей соседнего дома, 2002 и 2001 годов рождения. Фигуранты накануне инцидента на улице употребляли алкоголь и шумно себя вели, поэтому один из жильцов дома сделал им замечания. Такая реакция разозлила молодых людей и они намеренно повредили его авто: разбили стекло и разрисовали, кроме того повредили еще семь припаркованных рядом транспортных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.