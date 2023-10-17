Поліцейські встановили порушників, які пошкодили вісім автомобілів у Києві.

Напередодні фігуранти на вулиці вживали алкоголь та шумно себе поводили, тож отримали зауваження від мешканця будинку. У відповідь молодики розбили скло його автівки, розмалювали її та навмисно пошкодили ще сім припаркованих поряд авто.

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До Оболонського управління поліції звернувся громадянин та повідомив, що виявив розбите скло та розмальований фарбою свій автомобіль та ще сім автівок на вулиці Автозаводській. Для документування злочину прибула слідчо-оперативна група.

Під час відпрацювання інформації поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє мешканців сусіднього будинку, 2002 та 2001 років народження. Фігуранти напередодні інциденту на вулиці вживали алкоголь та шумно себе поводили, тож один із мешканців будинку зробив їм зауваження. Така реакція розлютила молодиків і вони навмисно пошкодили його авто: розбили скло та розмалювали, окрім того пошкодили ще сім припаркований поряд транспортних засобів.

За даними фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.