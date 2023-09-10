Royal Enfield возвращает на европейский рынок свою культовую легенду Bullet 350 в новой линейке ретромотоциклов с воздушным охлаждением

Легендарный Bullet на слуху с первого дня своего появления в далеком 1932 году. Мотоцикл пережил в разных модификациях и серийных обновлениях не одно поколение байкеров. Теперь его новая версия для Европы появилась в 2024 модельном ряду.

Новый Bullet 350 получил одноцилиндровый двигатель Enfield 349cc с воздушно-масляным охлаждением серии J, уже знакомым по комплектациям Meteor, Classic и Hunter. Он расположен в двойной нижней раме, где вместе с пятиступенчатой коробкой передач производит мощность 20,2 л.с.

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У новичка от классической модели осталась позаимствованная нерегулируемая 41-миллиметровая обычная вилка и спицы 100/90×19 спереди и 120/80×18 сзади. Диски диаметром 300 мм спереди и 270 мм сзади – тоже оттуда. Они здесь с двухпоршневым передним и однопоршневым суппортом с замыканием сзади.

"Для меня Bullet был и остается неоспоримым символом надежной техники и эстетики. Эта модель с непоколебимой надежностью выдержала войну и мир, была союзником более 90 лет ", - подчеркнул генеральный директор Royal Enfield Б. Говиндараджа.

Здесь есть общие функциис Classic, включающие двойные прожекторы вокруг фары. Они в первый раз появились на моделях бренда в 1954 году. Есть также частично цифровой ЖК-дисплей и порт USB для зарядки, расположенный под рулем.

Мотоцикл имеет одно ребристое сиденье, рассчитанное на водителя и пассажира, как это было в старых моделях, и топливный бак каплевидного дизайна.

Культовое название Royal Enfield Bullet возвращается в Европу в новой ретролинейке. Фото: Royal Enfield

Правда, в Европу придет только "триста пятидесятый". Полную номенклатуру этой серии, представленную онлайн в Индии на прошлой неделе по моделям Bullet 500, Bullet Electra, Bullet Sixty-5 и Bullet E, производитель для европейцев пока не будет поставлять.

О стоимости нового-старого Bullet 350 информация отсутствует. Очевидно, ценник будет озвучен перед поставкой мотоцикла на рынок Европы.