Royal Enfield повертає на європейський ринок свою культову легенду Bullet 350 у новій лінійці ретромотоциклів з повітряним охолодженням

Легендарний Bullet на слуху з дня першої своєї появи у далекому 1932 році. Мотоцикл пережив у різних модифікаціях та серійних оновленнях не одне покоління байкерів. Тепер його нова версія для Європи появилася у 2024 модельному ряду.

Новий Bullet 350 отримав одноциліндровий двигун Enfield 349cc з повітряно-масляним охолодженням серії J, який уже знайомий за комплектаціями Meteor, Classic і Hunter. Він розміщений у подвійній нижній рамі, де разом з п’ятиступеневою коробкою передач виробляє потужність 20,2 к.с.

Читайте також Great Wall Bullet: пікап з убивчим виглядом і 2-літровим мотором

У новачка від класичної моделі залишилася запозичена нерегульована 41-міліметрова звичайна вилка та спиці 100/90×19 спереду і 120/80×18 позаду. Диски діаметром 300 мм спереду та 270 мм ззаду – також відтіля. Вони тут з двопоршневим переднім та однопоршневим супортом із замиканням ззаду.

"Для мене Bullet був і лишається незаперечним символом надійної техніки та естетики. Ця модель з непохитною надійністю витримала війну та мир, була союзником понад 90 років", — підкреслив генеральний директор Royal Enfield Б. Говіндараджа.

Тут є спільні функції з Classic, що включають подвійні прожектори навколо фари. Вони вперше з’явилися на моделях бренду в 1954 році. Є також частково цифровий РК-дисплей і USB-порт для зарядки, розташований під кермом.Мотоцикл має одне ребристе сидіння, розраховане на водія і пасажира, як це було у старих моделей.

Культова назва Royal Enfield Bullet повертається в Європу в новій лінійці ретро. Фото: Royal Enfield

Щоправда, в Європу прийде тільки "триста п’ятдесятий". Повну номенклатуру цієї серії, представлену онлайн в Індії минулого тижня з моделей Bullet 500, Bullet Electra, Bullet Sixty-5 і Bullet E, виробник для європейців поки не поставлятиме.

Про вартість нового-старого Bullet 350 інформація відсутня. Вочевидь, цінник буде озвучено перед самісінькою поставкою мотоцикла на ринок Європи.