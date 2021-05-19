Финансист, который в свое время предсказал обвал экономики США и очень хорошо заработал на этом, поставил полмиллиарда долларов против Tesla.

Известный финансист, основатель хедж-фонда Scion Capital Майкл Бьюрри сообщил о большой ставке против Tesla. Инвестор приобрел “медвежьи” опционы на акции Илона Маска в сумме более полумиллиарда долларов. Инвесторы получают прибыль от таких опционов, когда ценные бумаги падают в цене.

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Знаменитый инвестор приобрел “медвежьи” опционы на более чем 800 тысяч акций Tesla 31 марта 2021 года.

Согласно декларации, поданной Scion в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (US Securities Exchange Commission (SEC)), к концу первого квартала хедж-фонд Scion владел опционами Tesla на 534 миллиона долларов.

“С конца первого квартала акции Tesla упали на 14 процентов, и опционы оказались прибыльными, но сказать наверняка нельзя”, – сказал главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник, отметив, что их прибыльность зависит от дополнительных факторов.

Бьюрри не впервые ставит против Tesla. В пандемию акции компании продемонстрировали рост на 700 процентов, достигнув абсолютного пика в 883,09 доллара за акцию 26 января 2021 года. Незадолго до этого Бьюрри даже советовал главе Tesla Илону Маску продать часть акций компании, чтобы привлечь дополнительный капитал. Управляющий хедж-фондом считал, что акции Tesla находятся на “заоблачном” уровне.

Сейчас Tesla показывает отличный производственный результат. Она улучшила производство электрокаров вопреки отраслевой нехватке микросхем и заработала в первом квартале 2021 года рекордную прибыль в 438 миллионов долларов, в 27 раз больше значения за аналогичный квартал годом ранее.