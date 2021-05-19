Фінансист, який свого часу передбачив обвал економіки США і дуже добре заробив на цьому, поставив півмільярда доларів проти Tesla.

Відомий фінансист, засновник хедж-фонду Scion Capital Майкл Бьюррі повідомив про велику ставку проти Tesla. Інвестор придбав "ведмежі" опціони на акції Ілона Маска в сумі понад пів мільярда доларів. Інвестори отримують прибуток від таких опціонів, коли цінні папери падають в ціні.

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Знаменитий інвестор, придбав "ведмежі" пут опціони на більш ніж 800 тисяч акцій Tesla 31 березня 2021 року.

Згідно з декларацією, поданою Scion в Комісію з цінних паперів і бірж США (US Securities Exchange Commission (SEC)), до кінця першого кварталу хедж-фонд Scion володів опціонами Tesla на 534 мільйони доларів.

"З кінця першого кварталу акції Tesla впали на 14 відсотків, і опціони виявилися прибутковими, але сказати напевно не можна", - сказав головний стратег Interactive Brokers Стів Сосник, зазначивши що їх прибутковість залежить від додаткових чинників.

Бьюррі не вперше ставить проти Tesla. У пандемію акції компанії продемонстрували зростання на 700 відсотків, досягнувши абсолютного піка в 883,09 долара за акцію 26 січня 2021 року. Незадовго до цього Бьюррі навіть радив главі Tesla Ілону Маску продати частину акцій компанії, щоб залучити додатковий капітал. Керуючий хедж-фондом вважав, що акції Tesla знаходяться на "позахмарному" рівні.

Зараз Tesla показує відмінний виробничий результат. Вона поліпшила виробництво електрокарів всупереч галузевої нестачі мікросхем і заробила в першому кварталі 2021 року рекордний прибуток в 438 млн доларів, у 27 разів більше значення за аналогічний квартал роком раніше.