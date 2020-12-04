Такой способ выплеснуть эмоции нынешних событий понравился звезде Spice Girls Джерри Халлиуэлл.

Сегодня Джерри Халлиуэлл замужем за Кристианом Хорнером – руководителем команды Формула 1 Red Bull Racing Formula One. Она также мать, актриса, меценат. И все еще одна из “Звездных девочек” Spice Girls.

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Халлиуэлл на своем канале в YouTube рассказывает, о своей жизни и в последнем видео она поделилась впечатлениями от управления танком, которым она крушила машины со свалки. Таким образом певица выпустила свою ярость на 2020 год.

Разбивание автомобилей танками – вещь не новая. А благодаря Арнольду Шварценеггеру, она стала легальным аттракционом в Калифорнии. Для Халлиуэллл, как и для остальных людей, это средство избавиться от гнева, направляя деструктивную силу на списанные машины.

"Бьюсь об заклад, сейчас многие женщины, девушки и вообще люди чувствуют себя так же – недооцененными. И иногда мы хотим об этом сказать!" – провозглашает Халливелл и добавляет. "Сила – это новая красота!”.