Такий спосіб виплеснути емоції цьогорічних подій сподобався зірці Spice Girls Джері Галлівелл.

Сьогодні Джері Галлівел одружена з Крістіаном Хорнером – керівником команди Формула 1 Red Bull Racing Formula One. Вона також мати, актриса, меценат. І все ще одна із “Зіркових дівчаток” Spice Girls.

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Галлівел на своєму каналі в YouTube розповідає, про своє життя і в останньому відео вона поділилась враженнями від керування танком, яким вона трощила машини зі звалища. В такий спосіб співачка випустила свою лють на 2020 рік.

Розбиття автомобілів танками – річ не нова. А завдяки Арнольду Шварценеггеру, вона стала легальним атракціоном у Каліфорнії. Для Галлівелл, як і для решти людей, це засіб позбутися гніву, направляючи деструктивну силу на списані машини.

“Б'юся об заклад, зараз багато жінок, дівчат і взагалі людей почуваються так само – недооціненими. І іноді ми хочемо про це сказати!” – проголошує Халлівелл і додає. "Сила – це нова краса!”.