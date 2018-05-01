Для піску, снігу та важкодоступних точок, куди потрібно дістатись військовим.

На виставці військової техніки та обладнання Black Sea Defense & Aerospace, що проходила у Бухаресті, був представлений новий кросовер Dacia Duster на гусеничному ходу.

Раніше румунські військові вже застосовували таку ж схему переобладнання: на базі першого покоління Duster був збудований легкий повнопривідний всюдихід спеціального призначення. Цього року на виставці показали позашляховик нового поколіня без військової підготовки, лише на траках від румунської фірми ACF Track.

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Поруч можна побачити закамуфльований Duster першого покоління з зовнішнім каркасом жорткості та кулеметом на даху. Саме такого вигляду мають надати військові й новому Дастеру на траках.

Вартість комплекту конверсії від ACF Track можна порівняти з ціною самого автомобіля – близько $13 000. Придбати такі гусениці може кожен охочий, фірма пропонує установочні комплекти на чималу кількість моделей різних марок: Ford, Isuzu, Jeep, Iveco, Mitsubishi, Mercedes, Nissan, Fiat, Toyota, Renaul, Land Rover, Lada, Volkwagen, Oberaigner. Якщо вашої моделі авто немає у списку – ACF Track приймає персональні замовлення, тож поставити на траки можна практично будь-яку повнопривідну модель автомобіля.

На відео нижче показано траковий всюдихід Duster минулого покоління у дії:

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