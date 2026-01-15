Ринок автобусів у 2025 році показав зростання

За підсумками 2025 року в Україні було вперше зареєстровано 2707 автобусів, включно з мікроавтобусами. Про це повідомляє Укравтопром. Порівняно з 2024 роком показник зріс на 21 відсоток, що свідчить про поступове відновлення сегмента пасажирського транспорту на тлі складної економічної та безпекової ситуації.

Структура ринку у 2025 році виявилася майже збалансованою між новою та вживаною технікою. Нові автобуси становили 1343 одиниці, що на 4 відсотки більше, ніж роком раніше. Водночас імпорт вживаних автобусів зріс значно активніше — до 1364 одиниць, або плюс 44 відсотки у річному вимірі. Така динаміка пояснюється обмеженими фінансовими можливостями перевізників і громад, які дедалі частіше обирають доступніші за ціною транспортні засоби з-за кордону.

Серед нових автобусів, які найчастіше вперше реєструвалися в Україні у 2025 році, лідерство зберіг бренд ATAMAN із результатом 387 одиниць. Друге місце посів ZAZ — 233 автобуси, третю позицію зайняв FORD з показником 188 одиниць. Далі розташувалися ETALON — 165 автобусів та BOGDAN — 76 одиниць. Домінування українських виробників у цьому сегменті свідчить про збереження попиту на вітчизняну техніку, зокрема з боку комунальних перевізників.

У сегменті вживаних автобусів, ввезених з-за кордону, беззаперечним лідером став Mercedes-Benz — 496 одиниць. Значно менші, але стабільні показники зафіксували VDL — 168 автобусів, Van Hool — 113, Volkswagen — 113 та Renault — 56 одиниць. Перевага європейських брендів зумовлена їхньою репутацією надійності та тривалого ресурсу експлуатації.

Загалом результати 2025 року демонструють, що ринок автобусів в Україні поступово адаптується до нових умов. Зростання імпорту вживаної техніки поєднується з помірним, але стабільним попитом на нові автобуси, що дозволяє оновлювати парк пасажирського транспорту навіть за обмежених інвестиційних можливостей.