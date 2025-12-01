На маршрути Києва вийшли нові трамваї та автобуси

Нові трамваї та автобуси мають 100% низьку підлогу, оснащені внутрішніми та зовнішніми камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення. У салонах встановлено енергоощадне LED освітлення, інформаційні табло, системи оповіщення зупинок, а для маломобільних груп населення є пандус.

Про це та інше в роботі громадського транспорту на старті зимового сезону розповів на своїй ТГ- сторінці мер Києва Віталій Кличко.

Нові трамваї на Лівому березі

Два нові трамваї вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони столиці. Ще дві одиниці рухомого складу наразі проходять підготовку та технічну перевірку в депо перед виходом на лінію.

Ці міські рейкові машини столиця придбала без сторонньої банківської допомоги – коштом бюджету. Фото: Київ, мерія

Трамваї поставило ТОВ "ТАТРА-ЮГ" (див. відео нижче) у межах договорів із КП «Київпастранс». Їх придбали за кошти міського бюджету. Загалом до кінця року столиця отримає 8 таких сучасних трамваїв.

Ще 20 нових автобусів на маршрутах

До столиці також прибула друга партія автобусів від турецької компанії "Anadolu Isuzu" – 20 одиниць транспорту вже вийшли на маршрути № 20, 25, 31, 111, 112 та 114.

У рамках угоди за Проєктом «Міський громадський транспорт України» між Україною та Європейським інвестиційним банком Київ найближчим часом отримає загалом 85 таких автобусів, з яких 40 уже надійшли.\

Турецькі автобуси стали україномовні

Усі автобуси вийшли на лінію з україномовними інформаційними табло. Це – низькопідлогові автобуси міського виконання з салоном на 78 стоячих та 25 сидячих пасажирів. Окрім цього, у зоні середніх дверей відведено місце для одного пасажира у кріслі колісному.

Загальна вартість 85 замовлених автобусів Citiport 12 від Anadolu Isuzu становить 18 591 017 євро. Фото: Київ, мерія

На зупинках під час посадки та висадки додає kneeling-система, що нахиляє підлогу автобусі до канта тротуару в зоні посадки. Це дуже зручно в години пік, бо прискорює процес посадки та висадки.

З екологічним форматом Євро-6

Автобус CitiPort 12 мають екологічний формат Євро-6. Тут стоїть дизельний двигун Cummins 6,7 л. Він видає максимальною потужністю 220 кВт/ 300 к.с. з крутним моментом 1182 Нм/1150 - 1400 об./хв.

Силовий агрегат розробники поєднали з автоматичною коробкою передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).