На маршруты Киева вышли новые трамваи и автобусы

Новые трамваи и автобусы имеют 100% низкий пол, оснащены внутренними и внешними камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования и отопления. В салонах установлено энергосберегающее LED освещение, информационные табло, системы оповещения остановок, а для маломобильных групп населения есть пандус.

Об этом и другом в работе общественного транспорта на старте зимнего сезона рассказал на своей ТГ-странице мэр Киева Виталий Кличко.

Новые трамваи на Левом берегу

Два новых трамвая уже курсируют на маршруте № 27, соединяющем Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы столицы. Еще две единицы подвижного состава сейчас проходят подготовку и техническую проверку в депо перед выходом на линию.

Эти городские рельсовые машины столица приобрела без посторонней банковской помощи – за счет бюджета. Фото: Киев, мэрия

Трамваи поставило ООО "ТАТРА-ЮГ" (см. видео ниже) в рамках договоров с КП "Киевпастранс". Их приобрели за средства городского бюджета. Всего до конца года столица получит 8 таких современных трамваев.

Еще 20 новых автобусов на маршрутах

В столицу также прибыла вторая партия автобусов от турецкой компании "Anadolu Isuzu" – 20 единиц транспорта уже вышли на маршруты № 20, 25, 31, 111, 112 и 114.

В рамках соглашения по Проекту "Городской общественный транспорт Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком Киев в ближайшее время получит всего 85 таких автобусов, из которых 40 уже поступили

Турецкие автобусы стали украиноязычными

Все автобусы вышли на линию с украиноязычными информационными табло. Это – низкопольные автобусы городского исполнения с салоном на 78 стоячих и 25 сидячих пассажиров. Кроме этого, в зоне средних дверей отведено место для одного пассажира в кресле колесном.

Общая стоимость 85 заказанных автобусов Citiport 12 от Anadolu Isuzu составляет 18 591 017 евро. Фото: Киев, мэрия

На остановках во время посадки и высадки добавляет kneeling-система, что наклоняет пол автобусе к бровке тротуара в зоне посадки. Это очень удобно в часы пик, потому что ускоряет процесс посадки и высадки.

С экологическим форматом Евро-6

Автобус CitiPort 12 имеют экологический формат Евро-6. Здесь стоит дизельный двигатель Cummins 6,7 л. Он выдает максимальной мощностью 220 кВт/ 300 л.с. с крутящим моментом 1182 Нм/1150 - 1400 об./мин.

Силовой агрегат разработчики совместили с автоматической коробкой передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).