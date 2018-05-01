968-й Запорожець на ходу сьогодні можна купити за 100 доларів. Та власник цього автомобіля оцінив свій тюнінгований "жужик" у 15 разів дорожче.

На одному з українських сайтів оголошень з’явився ЗАЗ-968М “Запорожець”, котрий продають за $1500. Автомобіль має спеціальну підготовку для пересування бездоріжжям.

Всюдихідний “Запорожець” виставив на продаж житель Львівської області, пише Avtodream. Продавець повідомляє, що ним особисто автомобіль використовувався для виїздів на роболовлю та полювання.

968-й обладнано двигуном з водяним охолодженням від “ВАЗ” 2103, котрий розміщено, як і має бути, позаду. Також ЗАЗ отримав передню балку від “ГАЗ” 21 і навіть бортовий комп’ютер. Зовнішній вигляд автомобіль має абсолютно відповідний його цільовому призначенню: великі колеса, розширені арки, силовий обвіс та багажник з прожекторами на даху. До повного бойового комплекту не вистачає лише лебідки.

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