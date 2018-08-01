Прощаємось зі шкалами та стрілками і переходимо на цифровий рівень з новою опційною системою приладів Digital Cockpit.

У епоху повсемісної діджиталізації аналогові прилади у машинах поступаються моніторам з кольоровою графікою. На черзі перехід на новий рівень для покупців автомобілів SEAT – тепер вони можуть замовити машини з цифровими приладами.

Digital Cockpit з минулого року пропонується для Leon та Ateca, а останнє оновлення відкрило доступ до цієї опції й замовникам Ibiza і Arona.

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Фото: Віртуальна панель приладів Digital Cockpit у SEAT / SEAT

Система Digital Cockpit являє собою 10,25-дюймовий TFT-дисплей з розподільчою здатністю 1280x480 пікселів, що забезпечує плавні графічні переходи завдяки швидкості оновлення у 75 Гц. Залежно від особистих уподобань, драйвери можуть вибрати один з трьох режимів відображення: класичний, цифровий та динамічний. Система автоматично налаштовує яскравість екрану, орієнтуючись на датчик освітлення.

На екран виводиться як звична інформація – оберти двигуна, швидкість, запас пального у баку тощо, а також повнокольорова мапа навігації та дублюються деякі пункти меню налаштувань з інформаційно-розважальної системи.

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