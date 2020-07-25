Іспанський автовиробник представив лінійку електричних двоколісних транспортних засобів під брендом MÓ.

Компанія показала електричний мопед MÓ eScooter 125 та самокат MÓ eKickScooter 65. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Електричний мопед оснащується мотором потужністю 12 сил, що відповідає класу 125-кубових бензинових байків. Електродвигун генерує момент у 240 Нм, забезпечуючи електробайку прискорення 0 – 50 кілометрів за годину всього за 4 секунди.



Нова продукція від SEAT / Фото компанії SEAT

Максимальна швидкість скутера – 95 кілометрів за годину. Зарядки 5-кіловатної батареї вистачає на 125 кілометрів ходу, без підзарядки. Скутер також оснащений задньою передачею, аби зробити маневрування простішим.



Мопед MÓ eScooter 125 / Фото компанії SEAT

Електричні самокати SEAT MÓ eKickScooter 65 та eKickScooter 25 мають відповідно 65 та 25 кілометрів запасу ходу. Потужнішу версію приводить 551-ватний акумулятор. Його потужність становить 350 Вт, і її вистачає навіть для долання 20 градусного підйому.

Хоча максимальна швидкість самоката обмежена на позначці 20 км/год. Як не дивно, трохи швидше розганяється слабша версія, але має значно скромніший запас ходу.



Самокат MÓ eKickScooter 65 / Фото компанії SEAT

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Дивіться повний випуск програми "Авто24":