Знайомтесь: експериментальне купе Howmet TX, збудоване у 1968 році.

Під час івенту Imola Classic у Італії на треку був помічений дуже незвичайний спорткар Howmet TX з вертолітним двигуном на 355 к.с.

Зовні авто виглядає, як типовий трековий спорткар 1960-х років, та у ньому одна деталь, котра робить його особливим. Це двигун від гелікоптера Continental Aviation TS325-1. Потужність цього аргегата становить близько 355 “коней”. Це чимало для автомобіля, побудованого у 1968 році. Агрегат під’єднаний до одноступінчатої коробки передач і складних механічних пристроїв для забезпечення руху. Та що значно цікавіше, так це звук його роботи. Просто послухайте.



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