Через зменшення цін на нафту має подевшати й бензин та дизпальне. Але чи варто чекати аналогічного зниження цін в Україні?

Експерти вважають, що на зниження цін на вітчизняних заправках навряд чи варто розраховувати. Швидше за все доларова ціна дійсно знизитеся, але свої корективи внесе курс гривні.

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У зменшенні вартості нафти є кілька аспектів. "Однозначний плюс для України – енергозалежної держави – зниження витрат на нафту, нафтопродукти і газ. На скільки? Пропорційно динаміці на світовому ринку. Відразу скажу, що це не буде 30%. Нафта – лише одна складова в ціні нафтопродуктів, на яку припадає 30-40%. Відповідно, зниження цін на нафтопродукти має скласти 10-15%. У нашому випадку треба стежити за котируваннями нафтопродуктів, а не нафти, темпи змін не завжди пропорційні", – пише на своїй сторінці у соцмережі директор Консалтингової группи А-95 Сергій Куюн.

"А тепер головний аспект: нафта і нафтопродукти закуповуються за валюту. Вищесказане справедливо в валютному еквіваленті і, якщо ми говоримо про ціни на запарвках питання впирається в валютний курс. Яким він буде? Проблема в тому, що разом з нафтою зазвичай валяться ринки важливих для нас експортних позицій - металургійної та аграрної продукції. Приплив валюти в країну зменшується і це штовхає курс валют вгору. А з ним і ціни на імпортні товари, зокрема пальне. Якщо припустити, що курс залишиться незмінним, то з урахуванням існуючого ще до останніх подій потенціалу для зниження (а він чималий) ціна на дизпаливо може впасти до 20 грн / л (сьогодні в середньому 25,8 грн). Але може трапитися і так, що нинішня ціни буде за щастя, якщо валютний курс полетить", – пише Сергей Куюн.

"Як складеться пасьянс в цей раз, складно сказати, ринки змінюються. На відміну від попереднього краху нафтових цін в 2015-2016 роках, сьогодні вкрай важливий фактор коронавірусу, який реально чинить серйозний вплив на попит. Ну і ніхто не знає, як тепер складеться діалог в рамках нафтовидобувного картелю. Дивишся, росіяни заявлять, що, мовляв, лихий попутав і скоротити видобуток за пропозицією арабських колег було не такою вже й поганою ідеєю", – резюмує експерт.

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