Из-за уменьшения цен на нефть должны подешеветь и бензин и дизтопливо. Но стоит ли ждать аналогичного снижения цен в Украине?

Эксперты считают, что снижения цен на отечественных заправках вряд ли стоит рассчитывать. Скорее всего долларовая цена действительно снизтся, но свои коррективы внесет курс гривны.

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В уменьшении стоимости нефти есть несколько аспектов. "Однозначный плюс для Украины – энергозависимого государства – снижение затрат на нефть, нефтепродукты и газ. На сколько? Пропорционально динамике на мировом рынке. Сразу скажу, что это не будет 30%. Нефть – только одна составляющая в цене нефтепродуктов, на которую приходится 30-40%. Соответственно, снижение цен на нефтепродукты составить 10-15%. В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны", – пишет на своей странице в соцсети директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"А теперь главный аспект: нефть и нефтепродукты закупаются за валюту. Вышесказанное справедливо в валютном эквиваленте и, если мы говорим о ценах на запарвках вопрос упирается в валютный курс. Каким он будет? Проблема в том, что вместе с нефтью обычно валятся рынки важных для нас экспортных позиций – металлургической и аграрной продукции. Приток валюты в страну уменьшается и это толкает курс валют вверх. А с ним и цены на импортные товары, в частности топливо. Если предположить, что курс останется неизменным, то с учетом существующего еще до последних событий потенциала для снижения (а он немалый) цена на дизтопливо может упасть до 20 грн/л (сегодня в среднем 25,8 грн). Но может случиться и так, что нынешняя цены будет за счастье, если валютный курс полетит", – пишет Сергей Куюн.

"Как сложится пасьянс в этот раз, сложно сказать, рынки меняются. В отличие от предыдущего краха цен на нефть в 2015-2016 годах, сегодня крайне важен фактор коронавируса, который реально оказывает серьезное влияние на спрос. Ну и никто не знает, как теперь сложится диалог в рамках нефтедобывающего картеля. Глядишь, россияне заявят, что, мол, бес попутал и сократить добычу по предложению арабских коллег было не такой уж и плохой идеей", – резюмирует эксперт.

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